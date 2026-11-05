Il secondo successo in tre giorni per i Thunder ai danni dei Cavs porta ancora una volta la firma di Shai Gilgeous-Alexander. Dopo i 43 punti realizzati due giorni fa a Cleveland, il due volte MVP ne ha segnati altri 42 per guidare i suoi al successo. Per lui una prestazione da 11/26 al tiro di cui 5/11 dalla lunga distanza, sbagliando anche quattro tiri liberi (15/19) insieme a 4 rimbalzi e 8 assist per sopperire alle assenze pesanti di tre titolari come Chet Holmgren, Jalen Williams e Cason Wallace