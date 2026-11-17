La prima volta di Giannis Antetokounmpo contro i "suoi" Bucks rischia di non essere il principale motivo di interesse della sfida di mercoledì notte (in diretta su Sky Sport Basket) tra Miami e Milwaukee. Perché la città della Florida è impazzita per "A Night in Vice City": ecco cos'è
Quella di mercoledì sera al Kaseya Center di Miami non sarà una partita come le altre. Per tantissimi motivi, ma stavolta certamente più per il contorno che per il match in sé, per quanto estremamente significativo. Perché? Perché Heat-Bucks è il “Vice City Game”. Se non siete espertissimi di videogame (come il sottoscritto) forse il nome in sé non vi dirà moltissimo, ma l’uscita di Grand Theft Auto VI, sesto episodio della saga di videogiochi, arriva a 13 anni di distanza dall’ultimo e verrà rilasciato alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, a poche ore dalla fine della sfida tra Miami Heat e Milwaukee Bucks.
Il videogioco creato da Rockstar Games è ambientato sulle strade di una città immaginaria chiamata Vice City chiaramente ispirata a Miami, e questo ha reso il luogo e la data così speciali. Il battage pubblicitario ha superato i 150 milioni di dollari: almeno uno di questi dovrebbe essere andato nelle casse degli Heat per stravolgere la sfida interna contro i Bucks, che verrà trasmessa in diretta tv nazionale su ESPN. I Miami Heat giocheranno con una maglia speciale realizzata in collaborazione con Rockstar e Cactus Jack (il brand di streetwear del rapper Travis Scott), solo per questa partita con i colori di Vice City (diciamo: un canna di fucile scuro con bordi rosa e bianco, sulla falsariga di quelle City Edition che hanno fatto la storia), la scritta Heat sul petto e una piantina delle strade di Miami in bassorilievo sui numeri. Una maglia realizzata unicamente per i giocatori in campo, dato che non sarà acquistabile allo store degli Heat, dove invece si potrà comprare — solo all’arena — una maglia da gioco con la scritta “Vice City” al posto di Heat sul petto, con logo del videogioco al posto di quello dello sponsor tradizionale (ed è stato già annunciato che non sarà permesso di acquistarne più di una per persona con biglietto).
Se atterrate a Miami, da diversi giorni, dopo il controllo passaporti, venite accolti in aeroporto dalla scritta Vice City: bus, taxi e ogni genere di trasporto pubblico sono brandizzati con logo e personaggi del gioco. Il giorno della partita gireranno attorno al Kaseya Center sei macchine dipinte come quelle del gioco e sono previste lunghe code all’entrata per mettere le mani sul merchandising venduto all’interno dell’arena. Un evento che anche mediaticamente sta facendo impazzire l’ufficio stampa degli Heat, subissato non solo di richieste di accredito dai "normali" media sportivi ma anche da influencer da tutto il mondo, con l’ultima postazione stampa, l’upper deck sotto il tetto (bello, ma parecchio lontano dal campo) che sarà certamente esaurito anche quello. Insomma, una sorta di follia collettiva.
In tutto ci sarebbe anche il match ed è anche il primo di Giannis Antetokounmpo contro i suoi Bucks, nonché quello che riporta a Miami tanti vecchi amici, da Jaime Jaquez a Tyler Herro, da Kel’el Ware a Sarunas Jakucionis, anche se pochi sembrano essersene accorti. Tranne coach Erik Spoelstra, che a precisa domanda - dopo la vittoria sui Rockets, la terza consecutiva in casa — ha detto “Io sono qui da tanti anni in questa organizzazione e abbiamo sempre cercato di operare under the radar. Capisco il glamour esterno per questo match, ma io penso alla partita, a prepararla per vincerla e ad accogliere degli amici che ritornano con un’altra maglia. Perché questa è la legge di questo business, ma anche gli avversari restano tali: amici”. Per poi aggiungere: “E no: io i miei figli non li faccio giocare con questo videogame [considerato particolarmente violento e per questo qui negli USA vietato ai minori di 16 anni, nda] perché sono ancora troppo piccoli”.