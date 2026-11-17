Quella di mercoledì sera al Kaseya Center di Miami non sarà una partita come le altre. Per tantissimi motivi, ma stavolta certamente più per il contorno che per il match in sé, per quanto estremamente significativo. Perché? Perché Heat-Bucks è il “Vice City Game”. Se non siete espertissimi di videogame (come il sottoscritto) forse il nome in sé non vi dirà moltissimo, ma l’uscita di Grand Theft Auto VI, sesto episodio della saga di videogiochi, arriva a 13 anni di distanza dall’ultimo e verrà rilasciato alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, a poche ore dalla fine della sfida tra Miami Heat e Milwaukee Bucks.

Il videogioco creato da Rockstar Games è ambientato sulle strade di una città immaginaria chiamata Vice City chiaramente ispirata a Miami, e questo ha reso il luogo e la data così speciali. Il battage pubblicitario ha superato i 150 milioni di dollari: almeno uno di questi dovrebbe essere andato nelle casse degli Heat per stravolgere la sfida interna contro i Bucks, che verrà trasmessa in diretta tv nazionale su ESPN. I Miami Heat giocheranno con una maglia speciale realizzata in collaborazione con Rockstar e Cactus Jack (il brand di streetwear del rapper Travis Scott), solo per questa partita con i colori di Vice City (diciamo: un canna di fucile scuro con bordi rosa e bianco, sulla falsariga di quelle City Edition che hanno fatto la storia), la scritta Heat sul petto e una piantina delle strade di Miami in bassorilievo sui numeri. Una maglia realizzata unicamente per i giocatori in campo, dato che non sarà acquistabile allo store degli Heat, dove invece si potrà comprare — solo all’arena — una maglia da gioco con la scritta “Vice City” al posto di Heat sul petto, con logo del videogioco al posto di quello dello sponsor tradizionale (ed è stato già annunciato che non sarà permesso di acquistarne più di una per persona con biglietto).