Miami svela le maglie per la "Night in Vice City"

I Miami Heat hanno svelato le maglie speciali per la serata "A Night in Vice City" del prossimo 18 novembre, quando la sfida interna ai Milwaukee Bucks sarà tutta brandizzata a tema Grand Theft Auto 6 per il lancio del nuovo videogioco, in uscita a mezzanotte dello stesso giorno. Le maglie, realizzate in collaborazione con Rockstar e con il brand Cactus Jack di Travis Scott, avranno due versioni, una per il campo e una per la vendita

MIAMI-MILWAUKEE VERRÀ TRASMESSA SU SKY SPORT