Russell Westbrook non è più un giocatore NBA dopo aver annunciato il ritiro in estate, ma rimane estremamente attivo nel sociale con la sua Why Not? Foundation. A una settimana dal Giorno del Ringraziamento, l'MVP del 2017 ha distribuito 1.500 pasti gratuiti sotto la pioggia a Los Angeles, lavorando come uno qualsiasi degli altri volontari. Non è una novità: è la 14^ volta che la sua fondazione organizza eventi del genere, e stavolta (non avendo impegni con la NBA) ha potuto essere presente in prima persona