Josh Giddey le ha provate tutte per portare i suoi Bulls alla vittoria contro Denver, realizzando una tripla doppia da 23 punti (tra cui il sottomano per pareggiare a 2 secondi dalla fine dei regolamentari), 14 rimbalzi e 22 assist (nuovo massimo in carriera e prima gara da 20 assist in tutta la stagione NBA). L’australiano è diventato il secondo giocatore nella storia dei Bulls a realizzare una tripla doppia da 20-10-20 dopo Guy Rodgers 60 anni fa nel 1966, ma non è bastato per la vittoria perdendo all’overtime