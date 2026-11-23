Svi Mykhailiuk ha messo in piedi uno show a Salt Lake City, esplodendo per il suo massimo in carriera da 39 punti con 10 triple a segno (seconda miglior prestazione di sempre nella storia dei Jazz) contro i Dallas Mavericks. L’ucraino è stato inarrestabile nel quarto periodo, segnando 23 punti con 7/9 dal campo e 6/7 da tre, propiziando un'incredibile rimonta da -16 a 2:14 dalla fine per riportare i Jazz in parità, ma alla fine è stata Dallas ad aggiudicarsi la vittoria con due liberi decisivi di Cooper Flagg