Siamo abituati a vedere giocatori NBA perdere una scarpa in campo, ma non si era ancora vista una suola intera staccarsi durante un'azione di gioco. A metà del primo quarto della sfida contro OKC, tornando in difesa la suola della scarpa destra di Klay Thompson si è staccata interamente, rimanendo in mezzo al campo e costringendo gli arbitri a fermare la partita. Thompson ha poi dovuto cambiare le scarpe passando a un modello bianco, chiudendo comunque con 9 punti, 6 rimbalzi e 4 assist nel successo di Miami