La buona notizia i Lakers l'hanno fatta trapelare nelle ultime ore: Austin Reaves , fermo dallo scorso 11 novembre per un infortunio capitatogli durante la sfida contro i Bucks , è 'questionable' per la gara in programma questa notte contro San Antonio . Nelle prossime ore la squadra farà quindi sapere se Reaves potrà scendere in campo contro gli Spurs , ma intanto lui è t ornato ad allenarsi con i compagni e il suo recupero sembra essere arrivato agli sgoccioli. Per coach JJ Redick , quindi, si profila un'aggiunta importante al roster , anche se la squadra se l'è cavata pure senza quello che è il suo secondo miglior giocatore.

Reaves e un momento di paura: "Pensavo di essermi rotto il piede"

Nelle cinque partite giocate senza Reaves, infatti, i Lakers hanno comunque raccolto quattro vittorie, ma non c'è dubbio che il suo rientro rappresenti un elemento importantissimo per gli equilibri di squadra, in particolare per la manovra offensiva che in sua assenza è pesata quasi per intero sulle spalle di Luka Doncic. E Reaves, nel ribadire di sentirsi bene e di non vedere l'ora di tornare sul parquet, ha anche raccontato le sensazioni avute al momento dell'infortunio. "Non avevo idea di cosa fosse successo e ho provato a continuare a giocare" ha rivelato Reaves a proposito dell'infortunio contro Milwaukee, "ma poi ho avvertito un dolore fortissimo e lì per lì sentivo come si fossi rotto il piede".