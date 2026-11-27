Il nome di Anthony Davis era circolato a lungo durante l'estate tra quelli che sarebbero interessati parecchio a Golden State e ora, dopo un primo mese di regular season pieno di punti interrogativi, gli Warriors potrebbero tornare a puntare sul lungo attualmente a Washington. E nella eventuale trade con gli Wizards potrebbe venire incluso anche un nome che ha fatto la storia sulla Baia

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