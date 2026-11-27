Il nome di Anthony Davis era circolato a lungo durante l'estate tra quelli che sarebbero interessati parecchio a Golden State e ora, dopo un primo mese di regular season pieno di punti interrogativi, gli Warriors potrebbero tornare a puntare sul lungo attualmente a Washington. E nella eventuale trade con gli Wizards potrebbe venire incluso anche un nome che ha fatto la storia sulla Baia
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La scorsa estate, quando gli Warriors sembravano potersi inserire nella corsa alla firma del free agent LeBron James, per diverse settimane si era parlato di un possibile scambio con al centro Anthony Davis, già compagno di LeBron ai Lakers e nome assai gradito al super veterano. La storia, nel frattempo, ci ha detto che James ha scelto Philadelphia, ma Golden State sembrerebbe non aver perso interesse nel lungo ora agli Wizards.
La possibile trade
Agli Warriors:
- Anthony Davis
Agli Wizards:
- Draymond Green
- Moses Moody
- Kristaps Porzingis
- Uno swap su una prima scelta al Draft 2031 (protetta top-3)
- Una seconda scelta al Draft 2030
- Una seconda scelta al Draft 2033
Il senso della trade per Golden State
Lasciar andare Green, ormai avviato verso la parte finale della carriera, potrebbe essere un passo obbligato, mentre il contratto di Porzingis servirebbe a far quadrare la trade dal punto di vista economico e le scelte future non impegnerebbero troppo la franchigia. In cambio gli Warriors avrebbero un campione di comprovata esperienza in grado dare da subito un apporto importante
Il senso della trade per Washington
Che Davis non c’entri molto con la linea verde sposata a Washington è chiaro a tutti e una sua eventuale uscita non modificherebbe troppo il percorso di crescita del nucleo giovane degli Wizards, anzi. E l’arrivo di Green potrebbe inoltre portare in dote quella cattiveria agonistica che da anni manca alla squadra della capitale