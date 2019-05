10° POSTO | BOSTON CELTICS | Salary cap disponibile senza Caps Holds (e Irving): +39.9 milioni di dollari – Salary cap disponibile con Cap Holds (e senza Irving): -7.4 milioni di dollari | La discriminante in questo caso è Kyrie Irving, tenendo conto che in ballo ci sono anche i 30 milioni di player option di Al Horford: l’All-Star ex Cavaliers potrebbe lasciare Boston, aprendo un bel po’ di spazio a livello salariale per i biancoverdi (bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno). Nei Cap Holds che non vengono considerati nello scenario “migliore” restano fuori anche Marcus Morris e Terry Rozier; pezzi fondamentali che andrebbero poi rimpiazzati. A Boston l’estate potrebbe portare un bel po’ di rivoluzioni: l’importante è sapere che all’occorrenza c’è un modo per far spazio per lo meno a un contratto di primissimo livello da poter offrire ai free agent