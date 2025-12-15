Offerte Sky
NBA, Steph Curry supera Jordan: 45 partite da 40+ punti dopo i 30 anni. CLASSIFICA

NBA fotogallery
15 foto
©Getty

Con i 48 punti segnati contro i Portland Trail Blazers, Steph Curry ha realizzato la sua 45^ partita da almeno 40 punti dopo aver compiuto 30 anni, superando il record appartenuto a Michael Jordan (che solo pochi giorni fa aveva superato anche per le gare da almeno 30 punti dopo aver compiuto 30 anni). Di seguito la top-15 ogni epoca, in cui LeBron James non è neanche nelle prime cinque posizioni

Curry supera MJ: 45^ partita da 40+ dopo i 30 anni

