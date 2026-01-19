Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la riflessione

Il problema del tanking tra realtà e percezione

Flavio Tranquillo

Flavio Tranquillo
©Getty

Realtà o percezione? Il tanking è diventato uno dei temi più discussi dello sport professionistico, soprattutto in NBA. Tra narrazione, sospetti e modelli di business, ciò che vediamo non sempre coincide con ciò che è. E forse il vero problema non è dove crediamo che sia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ