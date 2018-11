"La candidatura italiana è promettente, ha ottime chance di vincere". Così il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, sull'assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026. L'Italia, in corsa con il duo Milano-Cortina, se la dovrà vedere con Stoccolma e Calgary. "Sarà una bella competizione - ha proseguito il numero uno del Cio, intervenuto davanti alla sede del Coni per la festa dell'ex presidente Mario Pescante -. Il vostro Paese ha passione per lo sport e abilità nell'organizzare manifestazioni sportive di successo". Poi ancora sull'eventualità che le altre città si tirino indietro, con i cittadini di Calgary pronti a esprimere il loro assenso o meno all'ipotesi olimpica con un referendum ad hoc previsto per il prossimo 13 novembre. "Non credo ci sia un rischio di perdere delle pretendenti per strada - ha precisato Bach -. La candidatura non è una cosa semplice. Vediamo come andrà il referendum popolare. Il consiglio che dò è di guardare in casa propria, facendo affidamento soltanto sulle proprie forze senza pensare a ciò che succede agli altri concorrenti. Milano-Cortina ha molti punti di forza e la cosa migliore è che questi siano utilizzati al meglio".