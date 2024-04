Il nuotatore azzurro si è complimentato con Tamberi per essere stato scelto come portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. "Non c'è invidia o risentimento nel mio animo in questo momento. Sono contento di poterli seguire in questa grandiosa esperienza che è l'Olimpiade"

"Oggi è successo qualcosa di bellissimo, un mio grande amico e un atleta che stimo tantissimo è stato scelto per fare il portabandiera alle prossime Olimpiadi e io non posso che essere strafelice per lui ". Questo il bellissimo messaggio pubblicato sui social da Gregorio Paltrinieri per Gianmarco Tamberi. La loro amicizia ha radici profonde: si sono conosciuti quando a Rio 2016 il nuotatore vinse l'oro olimpico . Tamberi andò ad abbracciarlo, dicendogli che voleva diventare come lui e raggiungere quei traguardi. Non si erano mai parlati e da quel momento diventarono amici, scoprendo tante passioni in comune.

"Nessuna invidia, mi obbligano a..."

Come Tamberi non ebbe invidia quel giorno, oggi Paltrinieri ha provato solo gioia per il suo amico: "È un traguardo incredibile, una grande responsabilità ma anche un privilegio che tutti vorremmo vivere nella nostra vita. Semplicemente doveva essere fatta una scelta, probabilmente anche soggettiva, e in quanto tale, ne accetto il verdetto. Non c’è invidia o risentimento nel mio animo in questo momento. Sono contento di poterlo seguire, insieme a Errigo (incredibile atleta anche lei) in questa grandiosa esperienza che è l’Olimpiade". Paltrinieri ha concluso il suo messaggio alludendo di poter arrivare a Los Angeles 2028: "Mi avevano detto che sarei stato portabandiera nel 2021 ma niente, mi avevano detto allora 2024 ma niente, mi obbligano a… va beh non lo dico".