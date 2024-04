"Il giorno 22 aprile alle 11 ho chiesto ai colleghi di Giunta di venire un'ora prima così sentiranno la o le proposte in merito alla questione portabandiera, ufficializzandole in consiglio nazionale subito dopo". Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò che in merito al prossimo 22 aprile aggiunge: "Vi daremo anche la giornata con il presidente della Repubblica per la consegna della bandiera".

approfondimento Tamberi: "Io portabandiera a Parigi? Da brividi"