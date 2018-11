In passato era il manifesto. Nel 1956, per l’Olimpiade invernale di Cortina – la prima manifestazione olimpica tenutasi in una città italiana- nasce così un fiocco di neve con all’interno un’immagine classica di Cortina, ovvero il Cristallo. Il logo ancora non esisteva, così come per Chamonix 1928 e per Roma 1960, raffigurata in un manifesto con storica la lupa capitolina.