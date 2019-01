Passi in avanti per la candidatura di Milano-Cortina all'organizzazione dei Giochi invernali del 2026: "Con la firma delle garanzie di governo, il dossier è chiuso e pronto a partire. Un contenitore con 40 chiavette con tutti i documenti richiesti ha preso il treno delle 19:23 per Losanna e da domani sarà a disposizione del presidente del Cio Thomas Bach", fa sapere attraverso un comunicato il Comitato esecutivo Milano-Cortina 2026.

Giorgetti: "Bel segnale"

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti sorride: "Sono soddisfatto per il via libera del governo alla candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali alle condizioni concordate. Un bel segnale: ora vinca il Migliore!".

Zaia: "Uno per tutti, tutti per uno"

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia: "Ottima notizia, grazie al governo che ci affianca ufficialmente in questa corsa tanto complessa quanto entusiasmante. Ora vale il motto 'uno per tutti, tutti per uno'. Adesso per Milano-Cortina ci siamo proprio tutti: istituzioni, Coni, mondo dello sport, dell'economia, delle imprese ma, soprattutto la gente comune, che in più e più occasioni ha fatto capire che qui le Olimpiadi le amano e le vogliono tutti. E anche sul piano tecnico abbiamo un'ottima candidatura. Avanti così".