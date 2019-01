Il presidente del Coni

"Siamo dei precursori e ne siamo orgogliosi", dice Giovanni Malagò in proposito della candidatura tricolore, che non punta su una sola sede e vanta alti livelli di sostenibilità economica e ambientale. Questo, peraltro, chiedeva e suggeriva la riforma Agenda 2020 voluta dal presidente del Cio, Thomas Bach, per rendere meno gravose economicamente le candidature, peraltro sempre piu' rare. "Senza quel pacchetto di riforme non saremmo stati in grado di fare una proposta", ammette Malagà. Dai 51 miliardi di dollari spesi dalla Russia per Sochi 2014, si passa cosi' ai circa 1,5 miliardi di euro del progetto italiano, di cui circa 900 milioni sborsati dallo stesso Cio come contributo.

Il sindaco di Milano

"La nostra è una proposta molto equilibrata, di concretezza e sufficientemente low cost. Mi pare davvero un bel progetto". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il dossier olimpico consegnato al CIO. "Vedremo come sarà il dossier di Stoccolma. Sul nostro ci sono tutte le garanzie che sono arrivate da noi e dal governo. Sono curioso di vedere come sarà il loro dossier - ha ribadito -, dobbiamo confrontarci con questo avversario ed è importante capire come sottolineare i nostri punti di forza". "Il nostro progetto si basa sull'unione tra una grande città come Milano, che garantisce la tenuta organizzativa, e una città iconica come Cortina - ha concluso -. Anche Stoccolma nel suo dossier ha aggiunto una piccola città e vuol dire che stanno un po' copiando il nostro modello".