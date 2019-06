"Spero davvero che l'Olimpiade 2026 si disputi a Cortina". Un appello, e che appello, visto che viene direttamente da Lindsey Vonn, da oggi apertamente schierata a favore di Milano-Cortina nella corsa all'assegnazione dell'Olimpiade invernale



Per conoscere il Paese organizzatore dei Giochi invernali 2026 bisogna attendere lunedì 24 giugno, con le candidature di Milano-Cortina da una parte e Stoccolma-Aare dall'altra. Intanto, però, quella italiana può contare sull'endorsement della campionessa, che ha lanciato un appello video via social in vista del voto di Losanna: "Spero davvero che l'Olimpiade 2026 si disputi a Cortina. Ho ricordi incredibili di quella pista, è un posto fantastico, davvero bellissimo e lì tutti hanno un'incredibile passione per gli sport invernali. Per favore votate per Cortina, per le Olimpiadi è il massimo", il suo messaggio.

Il giorno della scelta: lunedì 24 giugno live su Sky Sport24

Lunedì 24 sarà dunque la giornata in cui il CIO ascolterà la presentazione finale delle due candidate, prima del voto e dell’annuncio, previsto per le 18.

Sarà possibile vivere tutta la giornata della scelta su Sky Sport24, live da Losanna- dove ci sarà l’inviato Francesco Pierantozzi- oltre che da Milano e Cortina.