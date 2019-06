Giorgetti: "Olimpiadi bene per economia italiana". La delegazione azzurra sta rispondendo ora alle domande dei giornalisti in sala. “I Giochi olimpici possono aiutare l’economia italiana- ha spiegato Giorgetti- la ricaduta economica dei giochi è molto importante per noi, non solo per le città designate. I grandi eventi sportivi possono essere un motore per l’economia”.