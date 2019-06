Una lunga corsa, momenti difficili in cui sembrava dovesse finir tutto, la vittoria. Milano e Cortina ospiteranno i Giochi olimpici invernali del 2026. La gioia è inevitabile. "Una fatica blu e incredibile", ha detto a Sky il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, che sa bene come organizzare un grande evento -. Il tempo perso all'inizio su Expo ha portato poi a dover velocizzare le cose. Questa volta non dobbiamo fare lo stesso errore. Bisogna partire subito senza ricorrere alla procedura d’urgenza alla fine. Detto ciò è una soddisfazione immensa: Expo aveva il senso dei sei mesi ma il fascino delle Olimpiadi non ce l’ha nient’altro”. Certo, la riuscita dell’esposizione del 2015 ha avuto il suo peso: “Ho sottolineato diverse volte dei 21 milioni di visitatori, dello sforzo organizzativo e secondo me ha pesato. Milano è sempre quella, se non che forse è anche un po’ migliorata. La presentazione, poi, mi dicono sia piaciuta molto. E’ stata molto varia, ha unito il pragmatismo con il fascino italiano. Poi abbiamo vinto bene, ma oggettivamente quanti voti si sono spostati alla fine, chi lo sa?”.

Il tandem con Malagò

Il sindaco di Milano è stato tra i più vicini a Malagò dopo il naufragio della candidatura Olimpica di Roma 2024. “Ho avuto dei momenti anche di tensione con il Coni quando si stava definendo la compagine che si sarebbe presentata. Nonostante ciò non abbiamo mai perso la fiducia, abbiamo sempre lavorato insieme. E mi pare giusto riconoscere grande merito a Giovanni. Ha fatto un eccellente lavoro. Ma tutti hanno portato il loro contributo: è la vittoria di tutti”.

Quando è nata l’idea della candidatura

“Dopo la fine della candidatura di Roma? La discussione è nata lì tra me e Giovanni. Abbiamo visto una finestra, io confesso che all’inizio avevo pensato alle Olimpiadi estive per Milano. Poi però con la doppia assegnazione di Parigi-Los Angeles era impossibile. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti perché non le invernali? Da lì abbiamo cominciato. Poi lasciatemi dire: poteva essere anche Milano da sola. Unire Milano e Cortina però funziona”.