66 kg, argento di Manuel Lombardo

Manuel Lombardo si ferma a un passo dall’oro nella categoria 66 kg. L’atleta del gruppo sportivo dell’Esercito ha perso in finale per wazari contro il beniamino di casa, il brasiliano Daniel Cargnin. Prima di questa sconfitta, il 20enne di Torino aveva avuto un percorso fantastico nel Grand Slam: al primo combattimento ha battuto per ippon l’australiano Nathan Katz, agli ottavi ha battuto sempre per ippon il tedesco Michel Adam. Ai quarti di finale ha vinto per wazari contro il campione olimpico Mudranov. Poi in semifinale ha battuto per wazari il giovane talento di casa, il brasiliano Willian Lima (19 anni), campione continentale in carica a livello juniores. Soltanto Cargnin è riuscito ad arrestare la corsa di Lombardo verso l’oro. L’azzurro vince una medaglia d’argento che gli consente comunque di guadagnare 700 punti importanti in chiave qualificazione olimpica a Tokyo 2020. È la prima medaglia in un Grand Slam per il nostro campione mondiale juniores.