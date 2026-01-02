Non solo Mariah Carey: alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina, in programma a San Siro venerdì 6 febbraio, ci sarà anche Laura Pausini. Ad annunciarlo con un video sui social di Milano-Cortina è stata proprio la cantante italiana, che vanta una carriera trentennale da oltre 70 milioni di album venduti. "Ci vediamo il 6 febbraio a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Vi aspetto!", ha detto l'artista 51enne.