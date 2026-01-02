Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Laura Pausini canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Olimpiadi

L'artista italiana Laura Pausini canterà nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Appuntamento a San Siro nella giornata di venerdì 6 febbraio

MILANO-CORTINA 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Non solo Mariah Carey: alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina, in programma a San Siro venerdì 6 febbraio, ci sarà anche Laura Pausini. Ad annunciarlo con un video sui social di Milano-Cortina è stata proprio la cantante italiana, che vanta una carriera trentennale da oltre 70 milioni di album venduti. "Ci vediamo il 6 febbraio a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Vi aspetto!", ha detto l'artista 51enne.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Laura Pausini alla cerimonia di Milano-Cortina

Olimpiadi

L'artista italiana Laura Pausini canterà nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di...

Mattarella: "Sport nell'album della Repubblica"

quirinale

Nel tradizionale discorso di fine anno Sergio Mattarella, oltre ai tanti temi di attualità, ha...

Federsci Usa ufficializza: c'è Vonn per i Giochi

milano cortina

La campionessa 41enne parteciperà alla sua quinta Olimpiade: l'ufficialità è...

Mattarella, consegnato tricolore ai portabandiera

Olimpiadi

Si è svolta al Quirinale la cerimonia di consegna della bandiera italiana ai quattro alfieri...

Mariah Carey alla cerimonia di Milano-Cortina

l'annuncio

È la prima superstar internazionale annunciata per il grande evento in programma a San Siro...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS