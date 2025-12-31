Ormai è una piacevole consuetudine l’attenzione che il Presidente della Repubblica dedica al mondo dello sport italiano. E ancora una volta, nel tradizionale discorso di fine anno alla Nazione, Sergio Mattarella ha inserito lo sport come uno dei pilastri del paese. Un discorso rivolto ai grandi temi della pace, con la guerra in Ucraina e la tragedia di Gaza in primo piano. Ma anche di celebrazione degli 80 anni del referendum del 2 giugno 1946, quando gli italiani scelsero in un referendum (in cui votarono per la prima volta anche le donne) la Repubblica ed elessero l’Assemblea costituente che scrisse la nostra Costituzione. Mattarella ha ripercorso così i tanti grandi momenti vissuti dall’Italia in questi 80 anni: la ricostruzione post bellica, le grandi riforme sociali, lo Statuto dei lavoratori, la creazione del Servizio sanitario nazionale. E ha anche ricordato i momenti più bui, dal terrorismo alle stragi mafiose, al sacrificio di tanti nostri militari nelle missioni di pace.

Per poi, appunto, inserire anche lo sport tra i pilastri di questi 80 anni di Repubblica, con un passaggio forte e carico di significato: “Anche lo sport ha un posto di grande rilievo nel nostro album. Storie e atleti indimenticabili. I protagonisti delle Olimpiadi di Roma del ‘60, nelle quali l’Italia, per prima, introduce la partecipazione paralimpica. Lo sport, dunque, ha contribuito alla crescita del Paese, a regalarci momenti di gioia, di orgoglio, di appartenenza. Così come accade sempre ascoltando risuonare l’inno italiano in una premiazione. Tutto questo si rinnoverà ancora una volta con i giochi di Milano - Cortina. La diffusione dello sport, oltre al messaggio di pace, amicizia, inclusione che esprime, è un potente antidoto alla violenza giovanile e alle droghe”. Con un’attenzione particolare all’impegno italiano che a Roma fece, di fatto, far nascere le paralimpiadi. E l’assegnazione di un ruolo fondamentale allo sport, quello di potente argine alla violenza e alle droghe.

Un messaggio rivolto in particolare ai giovani, ma non solo. Come quando, richiamando Papa Leone XIV, invita a scegliere un linguaggio di pace e non di odio: “Leone XIV - cui rivolgo gli auguri più affettuosi del popolo italiano - nei giorni di Natale, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, ha esortato a “respingere l’odio, la violenza, la contrapposizione e praticare il dialogo, la pace, la riconciliazione”. Ha richiamato alla necessità di disarmare le parole. Raccogliamo questo invito. Se ogni circostanza diviene pretesto per violenti scontri verbali, per accuse reciproche, di cui non conta il fondamento ma soltanto la forza polemica, non si esprime una mentalità di pace, non se ne costruiscono le basi”. Per finire con un messaggio di speranza rivolto proprio alle nuove generazioni: “Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani. Qualcuno - che vi giudica senza conoscervi davvero - vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati: non rassegnatevi. Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottanta anni fa, costruì l’Italia moderna”