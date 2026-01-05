Manca poco più di un mese alle Olimpiadi invernali e Sofia Goggia, al microfono di Sky Sport, racconta la sua preparazione: "Non ci sto pensando troppo, sono concentrata su me stessa per arrivare al top in quei giorni". Al Corriere della Sera una rivelazione: "Lavorare sulla mente fa bene, chiesi di incontrare Baggio in un periodo buio della mia vita ed è stato un incontro importante" LA SUA INTERVISTA A BUFFA TALKS SU SKY SPORT

Sofia Goggia si è allenata oggi con la Nazionale in una prova di SuperG in Val di Fassa. La campionessa bergamasca ha parlato al microfono di Sky Sport: "Ci stiamo concentrando su un calendario di Coppa del mondo molto fitto, ci sono due tappe di velocità molto importanti, una anche in Italia a Tarvisio, e cerchiamo di stare sul pezzo per mettere in pista la miglior versione. L'Olimpiade? Ci ho pensato molto a ottobre, quando la stagione stava cominciando. E' un evento magico per me. In questi giorni sono concentrata su me stessa, penso sia la scelta giusta per arrivare al top in quei giorni".

"Milano-Cortina? Non ci penso ancora..." "Milano-Cortina? Non ci sto ancora pensando troppo. Sono molto serena perché prima ci sono tanti appuntamenti di Coppa del Mondo e ho imparato a dominare la pressione. La vera gara è fuori dal cancelletto, in pista rendo se sono serena dentro". Parla così Sofia Goggia al Corriere della Sera. La sciatrice azzurra ha già un oro e un argento olimpici, ma vuole anche una medaglia a Cortina, nei Giochi di casa. "Cortina è il mio posto del cuore, è poesia ed emozione. Ci penso ogni volta che prendo la seggiovia per arrivare alle Tofane. Dicono che il Pelmo è dove si sia riposato Dio dopo aver creato tanta bellezza".