Mattarella, consegnato tricolore ai portabandiera

Si è svolta al Quirinale la cerimonia di consegna della bandiera italiana ai quattro alfieri olimpici. Federica Brignone: "Non è stato scontato esserci". Arianna Fontana: "E' una promessa all'Italia". Amos Mosaner: "Onoreremo il Paese". Federico Pellegrino: "Bandiera contiene tante scelte". Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Importante il messaggio di pace e solidarietà, vi auguro successi e amicizia"
Chiusa la cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera olimpici con la foto di rito con la delegazione degli atleti
Ora l'inno olimpico a chiusura della cerimonia
Mattarella: "Sono convinto che renderete orgoglioso il Paese"
"Sono convinto che renderete orgoglioso il Paese, Goggia ieri ha dato una bella spinta. Ma sarete anche impegnati con il vostro comportamento esemplare. Sarò il vostro primo tifoso, vi auguro successi e amicizia"
Mattarella: "Movimento paralimpico accresce inclusione"
"Tanti ragazzi si misureranno con lo sport. Abbiamo cercato di far crescere il movimento paralimpico, riaffermo vicinanza e riconoscenza a chi vi si dedica. Così si accresce inclusione, simbolo di civiltà"
Mattarella: "Sarà importante il messaggio di pace, amicizia e solidarietà durante i Giochi"
"Questi Giochi saranno una vetrina per l'Italia, grazie a chi li ha voluti e chi sta lavorando da anni per essere pronti. Il nostro Paese sarà al centro del mondo e non soltanto per lo sport. Le gare olimpiche rispecchiano rispetto, fiducia. Sarà importante il messaggio di pace, amicizia e solidarietà durante i Giochi"
Mattarella: "Che bello rivedere Brignone pronta e determinata"
"Per tanti è un ritorno qui al Quirinale, è un piacere avervi qui. Un saluto alle istituzioni sportive, un grazie ai portabandiera. Siamo contenti di vedere Brignone pronta e determinata. Contavamo su questo quando ci siamo sentiti mesi fa al telefono... Il significato è più grande perché l'Italia organizza i Giochi. Riversiamo cultura e ospitalità, tutta l'Italia sarà dietro agli atleti"
De Silvestro: "12 anni fa cambiava mia vita"
Mazzel: "Che orgoglio, ripaga di tanti sacrifici"
De Sanctis (Comitato Paralimpico): "Olimpiade lasci eredità"
Brignone: " La corsa non è stata facile e scontata, grazie a chi mi ha dato la possibilità di esserci"
"E' un onore avere la bandiera. La corsa non è stata facile e scontata, grazie a chi mi ha dato la possibilità di esserci. Rispetto, lealtà, rispetto, umiltà e divertimento sono i valori che porterò. Sarà la mia quinta Olimpiade, la prima in Europa. Cercherò di cogliere solo gli aspetti positivi come un privilegio di esserci. Grazie a chi mi ha aiutato a realizzare questo sogno"
Mosaner: "Onoreremo il paese più bello del mondo"
"Fin da giovane sognavo questo momento. Un grazie alla mia famiglia e a coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso di sacrificio e crescita. Attendo con senso di responsabilità questo evento. Sapremo trasmettere entusiasmo ai ragazzi, onoreremo il paese più bello del mondo"
Pellegrino: "La bandiera contiene centinaia di scelte"
"Mentirei di non averci mai pensato, questa è stata anche una motivazione che mi ha spinto in carriera. La dedica va all'ultimo dei miei nonni, uomo dal senso civico. La mia bandiera contiene centinaia di scelte enormi, obbligate, creative. Un mosaico della volontà, con scelte che vanno oltre lo sport"
Fontana: "Rappresenteremo l'Italia a cuore aperto e mente ferma"
"Sarà la sesta olimpiade, ma l'emozione è tanta. E' il simbolo di casa nostra, è una promessa all'Italia e a tutte le persone che credono nello sport. E' una promessa anche verso i giovani che sognano di essere al nostro posto. Ci impegniamo a onorare la bandiera con rispetto, disciplina e coraggio. Rappresenteremo l'Italia a cuore aperto e mente ferma, con disciplina e coraggio. Da 20 anni difendo i colori dell'Italia e sarò fiera di farlo ancora"
Ecco gli alfieri della squadra paralimpica, Chiara Mazzel e René De Silvestro: anche a loro la bandiera per mano del Presidente Mattarella
Per la cerimonia di Cortina ecco Amos Mosaner e Federica Brignone, che ricevono ora la bandiera
Tocca subito ad Arianna Fontana e Federico Pellegrino, che saranno portabandiera a Milano
Ecco la consegna della bandiera italiana ai sei portabandiera da parte di Sergio Mattarella
Abodi: "Cercheremo di essere all'altezza delle prestazioni dei nostri atleti"
"Ci presentiamo con la forza di valori immortali e universali, che dipende dai nostri comportanti. Cercheremo di essere all'altezza delle prestazioni dei nostri atleti"
Abodi: "A loro consegniamo anche la maglia azzurra"
"Consegnamo il tricolore a 6 atleti, a loro affidiamo anche la passione degli italiani. Ci aspettiamo la garanzia dell'onore di rappresentare la nazione con l'impegno quotidiano, che questi ragazzi stanno portando avanti da 4 anni. A loro consegniamo anche la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini. Mancano 46 giorni ai Giochi, tante sono le emozioni. In tanti stanno lavorando per essere pronti al 6 febbraio e al 6 marzo in questo incrocio di sport che non ha divisione, saremo il centro del mondo e vogliamo essere all'altezza"
Al via al Quirinale la cerimonia di consegna della bandiera tricolore alla delegazione olimpica e paralimpica dell'Italia per Milano Cortina 2026. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sala dei Corazzieri ha salutato gli atleti azzurri presenti in prima fila, intrattenendosi a parlare qualche istante con Sofia Goggia, ieri tornata alla vittoria in Coppa del Mondo di sci. Poi la cerimonia è cominciata con l'inno di Mameli, intonato da un quartetto d'archi dell'Opera di Roma.
Buonfiglio: "Scelta dei portabandiera è stata difficile"
"Scegliere questi atleti è stato difficile, in squadra ci sono tantissimi campioni che possono fare gli alfieri. Abbiamo bilanciato le scelte tra donne, uomini, Federazioni, il calendario e le distanze. E' stato difficile scegliere, ma siamo stati oggettivi. Fontana è alla 6^ partecipazione, un simbolo unico e donna italiana più vincente dei Giochi. Pellegrino è un campione serio e composto, al coronamento di una carriera vincente. A Cortina avremo Brignone, atleta che ha commosso ed esaltato l'Italia, simbolo di costanza e resilienza. Mosaner è campione olimpico di curling insiemr a Costantini, che leggerà il giuramento a Cortina. Siamo pronti a garantirle il massimo impegno, sappiamo cosa significa rappresentare il paese e il tricolore"
Buonfiglio: "L'impegno è fare sventolare il tricolore sempre di più"
"Il Presidente Mattarella è attento alla gestione degli atleti. Sarà un appuntamento unico, gareggiamo nel nostro Paese. Consegniamo la bandiera ai nostri atleti, un avvenimento che torna dopo 20 anni nel nostro Paese. L'impegno è fare sventolare il tricolore sempre di più. Saranno 4 gli atleti a custodire la bandiera nelle due rispettive città"
Si apre la cerimonia. Tocca ora a Luciano Buonfiglio, presidente del Coni
INNO DI MAMELI!
Il Presidente va a salutare la delegazione degli atleti: si è fermato subito a parlottare con Goggia, Fontana e Pellegrino
Ecco il Presidente Sergio Mattarella
Cominciano ad arrivare le autorità con il Ministro Abodi
Sala gremita al Quirinale: attesi gli interventi del presidente del Coni Buonfiglio, ma anche del ministro dello Sport Abodi e ovviamente del Presidente Mattarella
Tutto pronto al Quirinale per la consegna delle bandiere: tra poco in collegamento anche LIVE su Sky Sport 24
Mariah Carey superospite alla cerimonia d'apertura
'All I Want for Milano-Cortina is…': una superstar si esibirà all'inaugurazione dell'OlimpiadeVai al contenuto
Tutti i portabandiera azzurri alle Olimpiadi
Dalla prima edizione in cui è stata istituita la sfilata, quella del 1908 a Londra, fino all'ultimo precedente a Parigi: chi sono tutti gli altri alfieri che hanno rappresentato il nostro Paese? Ecco l’elenco completo
Fontana/Pellegrino e Mosaner/Brignone portabandiera a Milano-Cortina '26Vai al contenuto
Pellegrino a Sky: "Fare il portabandiera emozione unica"
Pellegrino: 'Fare il portabandiera è un'emozione unica'Vai al contenuto
Alzabandiera, Goggia: "Non so ancora nulla"
"Non so ancora nulla, non ho ricevuto alcuna chiamata". Risponde così Sofia Goggia prima di entrare al Quirinale per la consegna della bandiera agli atleti di Milano Cortina a chi gli chiede della proposta del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, di farle fare l'alzabandiera a Cortina, dopo esser rimasta esclusa dalla rosa dei portabandiera. "Se accetterei? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni", ha aggiunto
Arianna Fontana a Sky: "Sotto choc per l'emozione"
Fontana portabandiera: 'Sotto shock per la forte emozione'Vai al contenuto
I 4 portabandiera e il loro palmares
Arianna Fontana, con 11 medaglie olimpiche vinte nello short track, è l'atleta azzurra ad aver vinto più medaglie nei Giochi invernali ed è a solo due medaglie dal record storico di Enrico Mangiarotti (scherma). Federico Pellegrino ha vinto due argenti nella sprint di fondo nel 2018 e 2022. Federica Brignone ha conquistato un argento olimpico nel 2022 e due bronzi nel 2018 e nel 2022. Amos Mosaner, in coppia con Stefania Constantini, ha portato in Italia la prima medaglia d'oro nella storia del curling azzurro, trionfando nel doppio misto a Pechino 2022.
I quattro portabandiera azzurri
Arianna Fontana e Federico Pellegrino saranno alfieri azzurri a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina
Alle 12 la cerimonia di consegna della bandiera per Milano-Cortina
Tra mezz'ora, alle 12, al Quirinale si terrà la cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri alla cerimonia di inaugurazione dell'Olimpiade invernale di Milano-Cortina. I nostri alfieri riceveranno la bandiera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella