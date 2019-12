Judo, il Masters in diretta su Sky: la guida tv

Tutto è pronto a Qingdao, in Cina, per l’inizio del Masters 2019. Sul tatami combatteranno i migliori 36 judoka di ogni categoria, per un torneo di altissimo livello. L’Italia parteciperà con 11 azzurri, tra cui il nostro campione olimpico Fabio Basile. Da giovedì 12 a sabato 14 dicembre le finali del Masters in diretta dalle 10 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena