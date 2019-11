Il Giappone rispetta i pronostici e domina il Grand Slam “di casa” a Osaka. La Nazionale nipponica chiude il torneo in testa al medagliere con 11 ori su 14 categoria in gara, oltre a 8 argenti e 15 bronzi. Secondo posto per la Francia (1 oro, 1 bronzo, 2 quinti posti), terzo posto per la Russia (1 oro, 1 bronzo, 1 quinto posto), appena fuori dal podio la Georgia (1 oro). Nessuna medaglia per l'Italia, che schierava una formazione “ridotta” composta soltanto da 5 atleti. La migliore azzurra è stata Alice Bellandi, che ha chiuso 7^ nella categoria 70 kg ottenendo 260 punti utili in vista della qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Molti titolari della Nazionale italiana hanno preferito non partecipare all’ultimo Grand Slam dell’anno per preparare al meglio l’evento che chiuderà il 2019 del judo: il Masters che si svolgerà a Qingdao dal 12 al 14 dicembre, torneo riservato ai 36 atleti più forti di ogni categoria (da seguire in diretta su Sky Sport).