Olimpiadi invernali sordi, Pierobon conquista l'oro in discesa libera

Prima medaglia per l'Italia all'Olimpiade dei sordi in corso in Valtellina. In discesa libera Pierobon ha preceduto il russo Kazakov e l'austriaco Kaefre

Giacomo Pierobon di Schio, plurimedagliato olimpico, ha centrato il primo oro per l'Italia in discesa libera alle 19esime Olimpiadi dei sordi. Sul podio anche il russo Kazakov e l'austriaco Kaefre. E' la prima medaglia per la squadra azzurra in questa edizione in corso in Valtellina. Nella prova femminile vittoria della russa Elena Yakovishina che ha preceduto la ceca Kmochova e la russa Hraski.