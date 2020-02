Olimpiadi Milano Cortina 2026: il Consiglio dei Ministri approva la legge olimpica

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Olimpiadi di Milano-Cortina e Atp Finals di Torino. Dopo l’anticipazione dell’Ansa è arrivata la conferma via Twitter dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà: “Come promesso – ha scritto - via libera alla Legge olimpica. Il Cdm ha appena approvato il decreto che servirà a dare una governance per gestire al meglio le olimpiadi invernali nel 2026. Avanti per lavorare al meglio alla sfida che ci attende con Milano-Cortina2026". Anche il ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha affidato a Twitter la sua prima reazione: "Felice per l'approvazione in consiglio dei ministri del decreto per le Olimpiadi Milano-Cortina e le ATP finals Torino, frutto di uno sforzo corale portato avanti con un'attenzione particolare ai territori. Il nostro Paese negli appuntamenti importanti sa dimostrare grandi capacità!".

Malagò: “Altro successo del Paese”

Sempre via Twitter, il ringraziamento del presidente del Coni Giovanni Malagò: “Grazie al ministro Spadafora e a tutte le componenti istituzionali che hanno rispettato l’impegno assunto per Milano-Cortina 2026 dal Governo precedente. L’approvazione della legge olimpica è un altro grande successo del Paese nel segno del gioco di squadra e nel nome dello sport”.