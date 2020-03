"Non esiste una deadline per le Olimpiadi, ma nella testa di chi conosce il nostro mondo si sa che per capire se Tokyo 2020 può svolgersi come da programmi non si può andare oltre l'ultima settimana di maggio o la prima di giugno". Parola di Giovanni Malagò, intervenuto in diretta telefonica a Sky Sport, in merito a un possibile rinvio dei Giochi Olimpici per l'emergenza coronavirus. "La salute viene prima di tutto, deve prevalere il buon senso - ha proseguito il presidente del Comitato olimpico italiano dopo la riunione in conference call tra Cio e comitati olimpici -. Navighiamo a vista. Bach su questo è stato chiaro e trasparente. Le linee guida sono chiare, ma non sappiamo fino a quando, perché non sappiamo quanto durerà l'emergenza sanitaria".