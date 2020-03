Olimpiadi di Tokyo 2020 verso il rinvio per il coronavirus? Cio: "Decisione entro un mese"

Comunicato del Comitato Olimpico Internazionale: "Avvieremo discussioni sulla situazione sanitaria mondiale e sul suo impatto sui Giochi di Tokyo, tra cui il possibile rinvio". Decisione entro un mese, ma "la cancellazione dell’Olimpiade non è in agenda", assicura il Cio. Bach: "Le vite umane hanno la precedenza su tutto"

"Il CIO, in pieno coordinamento con il Comitato organizzatore di Tokyo 2020, le autorità giapponesi e la città di Tokyo, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e il suo impatto sui Giochi olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il Cio è fiducioso di portare a termine queste discussioni entro le prossime quattro settimane", si legge nel comunicato redatto dal Comitato Olimpico Internazionale al termine di una riunione del comitato esecutivo avvenuta oggi in videoconferenza. "La cancellazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non risolverà alcun problema. Pertanto, la cancellazione non è in agenda", precisa il comunicato del Cio. L’Ansa, citando fonti da ambienti sportivi internazionali, aggiunge che l’esecutivo del Cio avrebbe già preso una decisione: "Si va verso un rinvio dell'Olimpiade di Tokyo, che si terrà comunque nel 2020".

Bach: "Le vite umane hanno la precedenza su tutto"

"Le vite umane hanno precedenza su tutto, inclusi i Giochi". Lo afferma il presidente del Cio, Thomas Bach, nella lettera inviata agli atleti al termine dell'esecutivo straordinario. "Vorrei - scrive Bach - e tutti stiamo lavorando per questo, che la speranza espressa da così tanti atleti, comitati olimpici e federazioni di tutti e cinque i continenti sia soddisfatta. Spero che alla fine di questo tunnel che stiamo attraversando, senza sapere per quanto tempo, la fiamma olimpica sia la luce".