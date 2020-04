Alessandra Patelli, dal sogno olimpico al fronte coronavirus

La vita della 28enne azzurra del canottaggio, laureata in Medicina, è cambiata in pochi giorni. Dal ritiro con l’Italia in vista delle Olimpiadi di Tokyo al lavoro in prima linea nell’emergenza coronavirus. Alessandra Patelli dal primo aprile lavora come volontaria specializzanda nel Distretto ULSS 2 di Pieve di Soligo

Azzurra della nazionale di canottaggio ma pure medico, Alessandra Patelli è passata in un attimo dal ritiro con la nazionale in vista delle Olimpiadi di Tokyo al lavoro in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Dal primo aprile presta servizio a Pieve di Soligo (Treviso) come volontaria presso la ULSS 2. Ha 28 anni, due occhi azzurri e una volontà di ferro che le ha permesso di laurearsi in Medicina – 110 e lode - nel 2017 all’Università di Padova senza mai tralasciare l’amore per il canottaggio.

“A dire il vero i progetti nella mia mente erano diversi. Dopo le Olimpiadi di Rio 2016, con la partecipazione nel due senza femminile (quinto posto nella finale B insieme a Sara Bertolasi) avevo deciso di chiudere con l’attività agonistica proprio per dare priorità alla Laurea magistrale e dedicarmi totalmente alla mia futura professione come medico. Non sono mai riuscita a distaccarmi completamente dal canottaggio, ho capito che avrei potuto continuare a fare entrambe le cose anche grazie al sostegno della mia società Canottieri Padova, così nel 2018 sono riuscita a tornare nella squadra della nazionale. Attualmente sono specializzanda in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico all’Università di Palermo ma sto svolgendo il tirocinio a Roma dove mi sono trasferita due anni fa, posso così allenarmi e lavorare presso l’Istituto di Medicina Sportiva del Coni”. Non è certo un caso se le è stato conferito dal Coni il riconoscimento “Atleta eccellente, eccellente studente 2017”, per i meriti sportivi e formativi. L’ultimo anno è stato particolarmente impegnativo per Alessandra tra tirocinio e allenamenti con l’obiettivo di ottenere la qualificazione olimpica. C’era l’entusiasmo per una nuova barca al femminile, il quattro senza, e il sogno di raggiungere la seconda Olimpiade in carriera. Fino a quando la pandemia di Covid-19 ha preso il sopravvento…

“Fino a qualche giorno fa ero in raduno con il gruppo azzurro, l’avventura di questa nuova barca - il quattro senza - mi rendeva felice, con la speranza di riuscire ad ottenere il pass olimpico nella qualificazione di maggio. Poi la situazione è precipitata, lo sport si è fermato e le Olimpiadi sono state rinviate al 2021. A metà marzo sono tornata a casa mia a Conegliano per la quarantena, insieme al mio fidanzato ci siamo portati alcuni attrezzi per l’allenamento indoor, un remoergometro, una bicicletta e alcuni pesi. Contemporaneamente sono state sospese anche le mie attività di specialità come medico e quindi ho pensato: ok, ho il tempo per impegnarmi in prima linea, diciamo, sul fronte coronavirus. La mia coscienza mi diceva così, ho cercato un modo per poter aiutare”.