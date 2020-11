Di Francisca, no a Tokyo: "Aspetto un figlio"

L'annuncio della campionessa di scherma al 'Corriere della Sera': "Allatterò e crescerò i miei bimbi. I Giochi li guarderò alla tv senza rimpianti. Ho scelto così e non me ne pentirò. Indietro non si torna"

Elisa Di Francisca in un'intervista al 'Corriere della Sera' annuncia che non prenderà parte all'Olimpiade di Tokyo della prossima estate: "Aspetto un figlio, scelgo la vita". La fiorettista jesina, in forza alle Fiamme Oro, che ha al collo le due medaglie d'oro olimpiche conquistate ai Giochi di Londra 2012, l'argento olimpico individuale vinto a Rio 2016, ben 7 titoli mondiali e 13 medaglie d'oro continentali, ha reso pubblica la sua seconda gravidanza e, quindi, la scelta di "guardare Tokyo dalla tv". "Di fronte all’incertezza di un’Olimpiade ancora in bilico - ha dichiarato la fiorettista classe 1982 - ho deciso di aggrapparmi al valore che mi hanno trasmesso i miei genitori, la famiglia, e di credere in un mondo migliore. Ho sempre desiderato una famiglia numerosa. Appena partorito Ettore non vedevo l’ora di rimanere di nuovo incinta. Ma avevo ricominciato con il fioretto, avevo deciso di arrivare fino a Tokyo: con mio marito Ivan si era detto di aspettare. Con il rinvio dei Giochi, lo scorso marzo in pieno lockdown, ero caduta in una specie di oblio mentale. Ero divisa tra la voglia di fermarmi e la promessa che avevo fatto di continuare, con tutti i sacrifici che avrebbe comportato". Elisa Di Francisca, nei giorni scorsi, prima di rendere pubblica la gravidanza e la decisione sulla sua attività agonistica, aveva informato in maniera riservata sia il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso. "Entrambi - ha confessato l'olimpionica di Londra 2012 - hanno avuto una reazione che me li ha fatti stimare ancora di più: mi hanno capita come donna, benché per loro io sia innanzitutto un’atleta e la possibilità di una medaglia in più in Giappone contasse molto per tutti e due".