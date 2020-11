Morto Fernando Atzori, oro olimpico a Tokyo '64

Pugilato in lutto per la morte di Fernando Atzori. L'ex pugile (nella foto, in primo piano mentre riceve un premio dal Ministro Andreotti) aveva 78 anni e viveva a Firenze. Vinse la medaglia d'oro all'Olimpiade di Tokyo nel 1964 nei pesi mosca

Sport italiano in lutto per la scomparsa dell'ex pugile Fernando Atzori, campione olimpico a Tokyo nel 1964 nei pesi mosca di pugilato. Atzori, originario di Ales in provincia di Oristano, è morto all'età di 78 anni a Firenze. Nella sua carriera anche l'oro, sempre nei pesi mosca, ai Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963, e i titoli mondiali militari nel 1963 a Francoforte e nel 1964 a Tunisi. Indimenticabile il trionfo olimpico datato 23 ottobre del 1964 al Korakuen Ice Palace della capitale nipponica. Il pugile azzurro s'impose al primo turno contro l'egiziano Mahmoud Mersal (5-0), quindi sull'australiano Darryl Norwood (5-0). Nei quarti di finale, Atzori superò l'irlandese John McCafferty (5-0) e in semifinale lo statunitense Bob Carmody (4-1). Il pugile di origini sarde in finale riuscì ad avere la meglio per 4 a 1 sul polacco Artur Olech. Si era ritirato dalle competizioni nel 1975