Milano-Cortina, pubblico Sanremo sceglierà logo

I Giochi invernali torneranno in Italia 20 anni dopo Torino 2006. E questa volta, a scegliere il logo che rappresenterà Milano-Cortina sarà il pubblico, quello dell'Ariston. Nella trasmissione, l'edizione numero 71 del Festival di Sanremo, verrà infatti svelato in anteprima mondiale il "Look of the Games", l'immagine con cui l'Italia si presenterà al mondo in occasione dei Giochi del 2026. L'iniziativa verrà lanciata con un'anteprima dal palco della finale del Festival dove, per la prima volta, il pubblico sarà messo in grado di scegliere il logo dei Giochi con una votazione online.