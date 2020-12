Pilato e Ceccon, record italiano e pass olimpico

Agli Assoluti di nuoto di Riccione brilla la stella della piccola Pilato. Nuovo record italiano nei 100 rana e pass per l'Olimpiade. Andrà a Tokyo anche il 19enne Thomas Ceccon. Per la Pellegrini la qualificazione olimpica in acqua è rinviata a marzo

Pazzesca Benedetta Pilato. A 15 anni conquista il pass per le Olimpiadi con un 100 rana da urlo, 1'06"02 (30”64 il passaggio ai 50) che è il nuovo record italiano, demolisce il precedente (1'06"36) nuotato da Martina Carraro che fu medaglia di bronzo ai Mondiali di Gwangju 2019. Per la ragazza di Taranto allenata da Vito d’Onghia e tesserata per il Circolo Canottieri Aniene è il quarto tempo europeo all-time. “Era un po’ un riscatto perché agli Assoluti non sono mai andata come avrei voluto in passato”, commenta con il sorriso raggiante come se avesse l’esperienza di una veterana. Le Olimpiadi erano una meta da sogno, da raggiungere senza pesantezza mentale, non a caso negli ultimi giorni Benedetta ha cercato soprattutto di isolarsi e non farsi travolgere dalle aspettative che arrivavano dall’esterno. “Si, i Giochi Olimpici erano un obiettivo, segno che stiamo lavorando bene insieme al mio team ma questo è solo un punto di partenza. Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi per migliorare sempre di più”. Una rana da strabuzzare gli occhi e una nuova consapevolezza dopo le sei settimane di gare a Budapest durante la International Swimming League, una tappa fondamentale per la crescita della piccola Benny: “L’International Swimming League a Budapest è stata l’esperienza più bella della mia vita, anche come esperienza umana e non solo per i risultati, per le vittorie e i miei record. E’ stato il mio primo mese e mezzo trascorso fuori casa, da sola, alla mia età, mi sono allenata e ho gareggiato con i migliori al mondo, non potevo chiedere di meglio”. Prepara pure le valigie Benny, a 16 anni (li compirà il 18 gennaio 2021) sarai tra le reginette dei Giochi di Tokyo.

Pass olimpico anche per Ceccon

Gioventù alla riscossa a Riccione. Oltre alla Pilato si qualifica per le Olimpiadi anche Thomas Ceccon con tanto di record italiano nei 100 dorso: 52"84. L’allievo di Alberto Burlina ha sbriciolato il primato precedente di 53”34 stabilito da Simone Sabbioni 19 aprile 2016). Per il vicentino tesserato per le Fiamme Oro e Leosport, è un risultato eclatante, una conferma delle grandi aspettative che da sempre accompagnano il suo talento da polivalente. La gara del cuore è sempre quella dei 100 dorso, adora cimentarsi nei misti ma ha il desiderio mai nascosto di preparare in futuro anche la gara regina dei 100 stile libero. A 19 anni (saranno 20 il prossimo 27 gennaio) Ceccon si mette dunque in tasca il biglietto per Tokyo, saranno i suoi primi Giochi “da grande” dopo le 5 medaglie collezionate alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires del 2018 (oro nei 50 stile libero, argento sui 50 dorso e sui 200 misti, bronzo nei 100 dorso e nella 4×100 stile).

Pellegrini, qualificazione rimandata

Federica Pellegrini chiude i suoi 200 in 1'57"58. Con una preparazione compromessa dal Covid era del resto impensabile potesse nuotare entro il tempo limite 1'55"40. Per il pass ci riproverà a marzo. Niente wild card, non vuole favoritismi, le sue quinte Olimpiadi la Fede Nazionale vuole conquistarsele in acqua. Non sarebbe la fuoriclasse che conosciamo.