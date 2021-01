Il Masters, primo grande evento del 2021 per il judo, si conclude senza medaglie per i 10 azzurri impegnati a Doha. La Francia chiude in testa nel medagliere con 5 ori, tra cui quello conquistato dal campione olimpico Teddy Riner, al rientro dopo la delusione nel Grand Slam di Parigi. Secondo posto nel medagliere per la Corea del Sud, il Giappone chiude in terza posizione. Prossimo torneo, il Grand Slam di Tel Aviv, in programma dal 18 al 20 febbraio

La Francia approfitta dell’assenza dei "titolari" della Nazionale giapponese per chiudere il Masters di Doha in testa nel medagliere. Il Masters (primo grande evento IJF del 2021) è il torneo di judo più prestigioso al mondo, al quale partecipano soltanto i migliori 36 judoka della ranking per ogni categoria: la medaglia d’oro assegna ben 1800 punti in vista delle qualificazioni all’Olimpiade di Tokyo (1260 punti per l’argento, 900 per il bronzo). Il Giappone non ha schierato tutti i suoi campioni in Qatar, affidandosi a molte seconde linee: i titolari, infatti, sono già automaticamente qualificati ai Giochi in quanto Paese ospitante. Ecco allora lasciare spazio alla Nazionale francese, che ha conquistato ben 5 medaglie d’oro su 14 categorie. Tra questi, da sottolineare l’oro vinto da Teddy Riner, campione olimpico in carica, che torna sul podio dopo la delusione della prima sconfitta al Grand Slam di Parigi dopo 9 anni di imbattibilità. La Francia, che ha brillato al Masters soprattutto con la squadra femminile (oro per Buchard, Agbegnenou, Malonga e Dicko), ottiene anche un argento e un bronzo. La Corea del Sud chiude seconda nel medagliere del torneo con 3 medaglie d’oro, mentre al terzo posto del medagliere si piazza il Giappone con 2 ori e 5 argenti.