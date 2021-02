Pazza idea, Salla 2032: Giochi estivi in Lapponia

Nota per essere la città più fredda della Finlandia, la temperatura può raggiungere i -50 gradi, la città ha appena lanciato la candidatura per ospitare le Olimpiadi (ovviamente estive) del 2023. Una provocazione per porre l’attenzione sui pericoli del riscaldamento globale

Hanno fatto le cose per bene. Una presentazione, il logo, la conferenza del sindaco della città e la mascotte. Ovviamente la candidatura non è stata inviata al Comitato Olimpico. Ma è un’operazione a fin di bene, il messaggio è semplice: attirare l’attenzione sulle conseguenze del riscaldamento globale. Anche il sindaco della fredda cittadina finlandese, Erkki Parkkinen, ha parlato di pazza idea, sottolineando però che “intenzione è chiara: vogliamo mantenere Salla come è , con i nostri inverni freddi e nevosi. Le nostre estati si fanno sempre più calde, i nostri inverni si accorciano sempre di più, dobbiamo mantenere Salla gelida e nevosa. Se Salla è il posto migliore per ospitare i Giochi del 2032, vuol dire che la temperatura non ha smesso di salire “.