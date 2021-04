Sollevamento pesi, la Nazionale azzurra al Coni

È stato un Europeo di grande prestigio per l'Italia del sollevamento pesi che da Mosca è tornata a casa con 10 medaglie conquistate dai 7 azzurri. Su tutti l'oro storico di Nino Pizzolato: l'azzurro per la seconda volta consecutiva si è laureato Campione Europeo nella categoria 81 Kg. La squadra italiana, compresi gli altri medagliati come Mirko Zanni e Alessia Durante, ha fatto oggi visita al Coni per ricevere dal presidente Malagò i meritati complimenti e gli in bocca al lupo per i Giochi di Tokyo