IL "CASO" TAIWAN. L'altro boicottaggio alle Olimpiadi canadesi è di Taiwan, che non prese parte ai Giochi perché non gli fu permesso di presentarsi col nome di "Republic of China", come era avvenuto finalmente nel 1972 dopo anni di proteste per la denominazione "Formosa" (vedi Roma 1960, nella foto). Una questione complessa, ancora oggi, che ciclicamente si riperquote anche nello sport (Taiwan non è riconosciuto dalla Repubblica Popolare Cinese, considerato una "provincia" da Pechino nonostante sia indipendente dal 1949).