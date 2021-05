Schwazer, ricorso respinto: addio Tokyo

Per Alex Schwazer è definitivamente tramontato il sogno dei giochi olimpici di Tokyo. Il tribunale federale svizzero ha infatti respinto il ricorso presentato dal marciatore altoatesino per arrivare in extremis a una sospensione della sua squalifica per doping

Il Tribunale Federale Svizzero ha respinto, con decreto dell’11 maggio 2021, la richiesta di sospensiva urgente della squalifica di Alex Schwazer. Il Tribunale ha ritenuto che non vi siano i presupposti per una sospensiva della squalifica . La sentenza arriva quella del TAS che il 6 maggio scorso aveva a sua volta respinto la richiesta di sospensiva.

Addio Tokyo

Rimane in essere, sempre al Tribunale Svizzero, la richiesta di revisione del processo sportivo per cui la WADA e World Athletics hanno ottenuto una proroga fino al 7 giugno per l’invio delle proprie memorie. Il 30 maggio scadono i termini olimpici per la 50 Km di marcia, i termini per la 20Km di marcia scadono invece il 29 giugno. Insomma, sfuma definitivamente il sogno di Schwazer di partecipare ai Giochi di Tokyo.

Il legale: "E' un peccato, era in forma eccellente"

"E' davvero un peccato perche' Alex era in una forma eccellente", commenta all'ANSA il suo legale Gerhard Brandstaetter. "Alex ormai ha 36 anni e in questi anni si è fatto le ossa. Si è definitivamente reso conto che esiste un mondo chiuso che è compatto contro di lui". Brandstaetter si è detto amareggiato da Tas, Wada e World Atletics che "dovrebbero essere super partes".