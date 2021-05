Cio: "Almeno 75% atleti Tokyo 2020 sarà vaccinato"

Il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale offre supporto medico durante i Giochi e garantisce: "Almeno il 75% dei residenti del villaggio olimpico è già stato vaccinato o ha pianificato di farlo. Abbiamo buone ragioni per credere che questo tasso salirà ben oltre l'80%"

Emergenza Covid, il presidente del Cio Thomas Bach in vista dei Giochi assicura: "Almeno il 75% dei residenti del villaggio olimpico è già stato vaccinato o ha pianificato di farlo prima delle Olimpiadi. Abbiamo buone ragioni per credere che questo tasso salirà ben oltre l'80%". "Il Cio ha proposto al Comitato Organizzatore di integrare personale medico aggiuntivo nelle delegazioni dei Comitati Olimpici Nazionali", ha spiegato poi Bach. Questo personale aggiuntivo "sosterrà le operazioni mediche e la rigorosa attuazione delle misure anti-Covid nel Villaggio Olimpico e nelle sedi olimpiche", ha continuato il n.1 del Cio. Gli organizzatori accetteranno questa offerta, ha risposto la presidente di Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, aggiungendo che la vaccinazione dei partecipanti "sarebbe di grande aiuto per garantire la sicurezza dei Giochi".