Salgono a 287 gli azzurri qualificati per Tokyo

Altre quattro carte olimpiche arrivate dalla mountain bike fanno salire a 287 il numero degli atleti azzurri qualificati per i Giochi di Tokyo che iniziaranno il prossimo 23 luglio. La 'squadra' italiana è formata fin qui da 149 uomini e 138 donne, che gareggeranno in 25 sport diversi

Sale a 287 il numero degli atleti italiani qualificati per le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto nella capitale giapponese. Le ultime quattro carte olimpiche sono arrivate dalla mountain bike. In base ai ranking pubblicati dalla federazione mondiale, l'Uci, l'Italia gareggerà con tre uomini e una donna. Le qualificazioni, ovvero carte olimpiche, sono state ottenute in base alla classifica mondiale da Luca Braidot, Gerhard Kerschbaumer, Nadir Colledani e da Eva Lechner.

L'Italia si avvicina velocemente a quota 300 atleti qualificati. Ad oggi i qualificati azzurri sono 149 uomini e 138 donne in 25 sport differenti e con 64 pass individuali, ma nelle prossime settimane si svolgeranno altri tornei e gare valevoli per la qualificazione ai Giochi. L'Italia alle Olimpiadi sarà presente con quattro squadre (softball, pallanuoto maschile, pallavolo maschile e femminile) ma anche nella vela, tiro a volo, ginnastica ritmica, tiro a segno, tiro con l'arco, nuoto di fondo, tuffi, nuoto (17 pass individuali e 17 carte olimpiche), arrampicata sportiva, canoa, canottaggio (26 carte olimpiche), sport equestri, pentathlon moderno, lotta (2 carte olimpiche stile libero), beach volley (coppia maschile), ciclismo (su strada, su pista e mountain bike), atletica leggera, ginnastica artistica, taekwondo, scherma, karate e triathlon.