Baseball Americas Qualifier, risultati e gare oggi

Facile esordio di USA e Canada al torneo di qualificazione olimpica per il baseball del continente americano. Vittorie importanti per Venezuela e Repubblica Domenicana. Stasera due partite live su Sky Sport Arena

Lottatissime invece le due sfide tutte latine . In una partita risolta solo all’ultimo out, Venezuela ha battuto Cuba 6 a 5 , prima vittoria in uno scontro diretto contro i maestri cubani in una grande competizione internazionale dalla World Cup del 1953. E’ stata una sfida di fuoricampo, vinta dal trio Robinson Chirinos-Hernan e Carlos Perez. La Repubblica Dominicana si è presa una rivincita su Porto Rico che l’aveva sempre sconfitta negli ultimi incontri ufficiali tra Premier 12 e Pan Am. 5 a 2 il punteggio per la squadra delle ex stelle MLB Melky Cabrera e Josè Bautista, anche se il fuoricampo decisivo lo ha fatto il 25enne talento dei Seattle Mariners Luis Liberato.

su otto. Non c’è tempo per rimediare. Anche solo una sconfitta può essere fatale. Ecco perché, dopo la prima giornata, ci sono già nazionali con un piede più lontano

Breve e spietato. Il torneo di qualificazione olimpica per il baseball del continente americano concentra tutto in sei giorni e promuove direttamente una sola squadra

La seconda giornata mette già con le spalle al muro la Colombia, che non può più sbagliare nella gara contro Venezuela, da seguire in diretta dalle 19 su Sky Sport Arena. Il format del torneo costringe ogni squadra a dare il massimo in ogni gara, chi avanza al Super Round di venerdì e sabato si porterà dietro i risultati di queste prime tre giornate. Quindi anche Venezuela non può rilassarsi. Inoltre, la differenza punti potrebbe risultare decisiva in caso di parità in classifica. Segnare un punto in più o subirne uno in meno conta.

Nella notte, dall’una e sempre su Sky Sport Arena, Canada-Cuba. Anche qui, per Cuba è già il momento della verità, per non affidarsi solo ad incroci di risultati improbabili e ai capricci degli Dei del baseball, che qui fanno compagnia agli Dei di Olimpia, che hanno la supervisione su tutto quello che avviene sulla strada per Tokyo.

Le altre gare: in programma anche lo scontro tra vincenti USA-Rep Dominicana, Porto Rico non deve fallire la sua gara contro Nicaragua per giocarsi tutto mercoledì nell’ultima giornata della prima fase.