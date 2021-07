Splendida la presentazione della Nazionale tedesca di calcio che, annunciando i convocati per le Olimpiadi, lo ha fatto omaggiando il Giappone e il noto anime televisivo "Capitan Tsubasa" (conosciuto in Italia come "Holly e Benji"). Il Ct Stefan Kuntz e i 19 giocatori diventano personaggi che rievocano il manga creato da Yoichi Takahashi negli anni '80. E sui social il video è subito virale