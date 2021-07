Il Gallo ha parlato a Sky Sport in un'intervista rilasciata a 48 ore dalla partenza dell'Italia del basket per Tokyo: "Sempre creduto che saremmo andati alle Olimpiadi, adesso siamo pronti a viverci questo sogno"

Danilo Gallinari è pronto a vivere la sua avventura olimpica dopo aver salutato momentaneamente il cielo stellato della Nba. "Ci credevo, ci ho sempre creduto, con Nick Melli abbiamo sempre parlato con convinzione del fatto che saremmo andati a Tokyo, anche prima della partita della Serbia. Poi i ragazzi hanno fatto qualcosa di veramente straordinario".

Meno aspettative portano a risultati migliori? "Forse sì, forse no, difficile dirlo ma sicuramente ultimamente la squadra di casa ha sempre sofferto, come era successo a noi a Torino con la Croazia. Sono stati bravissimi i ragazzi a espugnare il campo di Belgrado, adesso siamo pronti per Tokyo e per viverci questo sogno.

"Il nostro - prosegue Gallinari nel giorno della presentazione delle nazionali di basket che andranno a Tokyo - è un girone molto difficile, della forza dell'Australia si sapeva. Anche la Nigeria è una squadra tosta e la Germania ha fatto molto bene, quindi è un girone difficilissimo". Tornare a giocare senza pubblico? "Mi sembrerà di essere tornato a giocare nella bolla delle finali Nba l'anno scorso. Sarà diverso, è chiaro che preferiamo giocare di fronte a tanti spettatori. Dovremo essere pronti mentalmente".