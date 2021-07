Giovanni De Gennaro: "A Tokyo sogno una medaglia"

"La mia gara di canoa slalom? Paragonabile a uno slalom di sci, ma noi i paletti non dobbiamo proprio toccarli". A raccontare il suo sport è Giovanni De Gennaro, sei podi individuali in Coppa del Mondo, argento agli Europei 2021. Adesso è pronto per Tokyo

