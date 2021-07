Il softball torna alle Olimpiadi con le Azzurre

leggi anche

Softball, Italia campione d'Europa: Olanda ko

Per le ragazze della nazionale italiana, dunque, questa nuova opportunità olimpica ha un sapore molto speciale, per svariati motivi. None nel ranking mondiale, dopo aver raggiunto il settimo posto al mondiale giapponese di Chiba 2018 (miglior risultato di sempre), dominatrici in Europa (il Campionato Europeo vinto, con 11 affermazioni su altrettante partite, due settimane fa in Friuli Venezia Giulia, senza dare scampo al Regno dei Paesi Bassi, ne è la dimostrazione). Le azzurre hanno combattuto contro tutto e tutti negli ultimi tre anni per conquistarsi un posto nelle 6 iscritte all’Olimpiade. Hanno lottato anche contro il destino avverso che, a febbraio, ha portato via il loro allenatore-mentore, Enrico Obletter, deceduto a causa del Covid. È anche per lui, per onorare la sua memoria, che l’Italia del softball, dopo un lungo processo che negli ultimi anni ha portato continui miglioramenti, punta decisa a una medaglia. Le avversarie da marcare strette, considerate USA e Giappone quasi inarrivabili, sono Australia, Messico e Canada: contro queste ultime tre le azzurre si giocano tutte le chance nel girone eliminatorio all’italiana per arrivare almeno quarte, posizione che darebbe loro l’accesso alla finale per il bronzo. Con un unico pensiero in testa: il loro storico manager, Enrico Obletter. Giocando per lui, pensando a lui, per dedicare a lui il più dolce e storico dei risultati. #perenrico