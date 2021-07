Yeman Crippa corre verso Tokyo: " Sogno un podio"

In Giappone sarà la prima Olimpiade per il mezzofondista italiano di origini etiopi. Che al sogno adesso aggiunge anche la speranza "di arrivare sul podio". Il 24enne delle Fiamme Oro si racconta su Sky Sport 24 in questo speciale di Elisa Calcamuggi

E’ iniziato tutto nel campo di atletica di Trento dove tutt’ora si allena. “Il mio punto di forza, essendo nato in Etiopia, è la predisposizione fisica per il mezzofondo: sono leggero e magro quindi la fatica arriva dopo perchè non ho un grande peso da spostare, poi però devo migliorare su velocità e ultimo giro”.

Yeman detiene il record italiano sui 3000, 5000 e 10000 metri ma vuole migliorare ancora e scendere sotto i 27’ nei 10000 e sotto i 13’ nei 5000 metri. Ci sta lavorando anche se la strada è lunga, ma la sua è stata pazzesca perché dopo la morte dei suoi genitori in Etiopia è stato adottato insieme ai suoi 4 fratelli e 2 cugini da una famiglia italiana che lo ha portato in Trentino e, dopo aver giocato a calcio e partecipato a qualche corsa in montagna, ha scelto l’atletica e a Tokyo parteciperà alla sua prima Olimpiade.